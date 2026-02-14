La Banca d’Inghilterra si preoccupa per l’equità dei trans e dimentica i problemi economici

La Banca d’Inghilterra ha suscitato polemiche perché si concentra sui vestiti dei dipendenti, trascurando i problemi economici del Paese. La decisione arriva dopo che alcuni dipendenti hanno chiesto di poter indossare abiti più informali, ma la banca preferisce discutere di “equità” nel modo di vestirsi piuttosto che affrontare le sfide economiche. La mossa ha irritato molti cittadini, che si aspettavano interventi su questioni più urgenti come l’inflazione e la crescita. Nel frattempo, i problemi finanziari restano irrisolti, mentre la banca si dedica a discutere di look e stile.

A tutto c’è un limite, ma non per la Banca d’Inghilterra, che anziché occuparsi dei temi economici, ha deciso di premurarsi del mondo in cui vorrebbero vestirsi i suoi dipendenti. Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, nel nuovo protocollo aziendale c’è scritto che «ognuno è libero di vestirsi con l’abito elegante e i tacchi a spillo». Dunque possono farlo anche gli uomini. Ma non finisce qui, perché tra le indicazioni figurano alcune scelte a dir poco bizzarre, tra cui: «Gli uomini trans possono mettersi gli orecchini larghi», mentre gli uomini eterosessuali «possono indossare l’ombretto» e «le donne trans possono avere la barba». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Banca d’Inghilterra si preoccupa per “l’equità” dei trans e dimentica i problemi economici La Stosa Virtus dimentica i problemi e sorride. Convincente successo sul parquet di Genova La Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria importante sul parquet di Genova, superando la squadra di casa con un punteggio di 75-66. Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75% La Banca d’Inghilterra ha deciso di mantenere i tassi d’interesse al 3,75% anche nel meeting di febbraio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Banche centrali: Banca d'Inghilterra e BCE lasciano i tassi invariati, ma con scenari molto differenti; La Banca d’Inghilterra mantiene i tassi per ora, quindi quando arriverà il prossimo taglio?; Banca d’Inghilterra conferma tassi dopo votazione 5-4, taglio in vista Da Reuters - Investing.com; Inflazione ancora alta, Bank of England lascia i tassi al 3,75%. La Banca d’Inghilterra sceglie Joint Lead Manager per un’emissione obbligazionaria in dollari USA a tre anniLa Banca d’Inghilterra ha incaricato quattro grandi istituzioni finanziarie come Joint Lead Manager per un’emissione obbligazionaria in dollari USA a tre anni. Questa operazione mira a finanziare le r ... borse.it Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75%La decisione è stata votata con una maggioranza di 5-4. I 4 membri dissidenti avrebbero preferito tagliare il costo del denaro di 25 punti base ... quifinanza.it Non immaginavo che da Davos potesse venire un No alla politica degli Stati Uniti, alla pretesa di dominare e dettare le regole al mondo. Ieri è successo. Mark Carney, primo ministro del Canada ed ex governatore della Banca d’Inghilterra, ha citato Tucidide: “I facebook