La Stosa Virtus dimentica i problemi e sorride Convincente successo sul parquet di Genova
La Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria importante sul parquet di Genova, superando la squadra di casa con un punteggio di 75-66. La partita si è sviluppata con un buon ritmo e una prestazione compatta da parte della formazione ospite, che ha saputo mantenere il vantaggio nel corso dell'incontro. Questa vittoria rappresenta una pausa positiva in una stagione complessa. La Stosa Virtus dimentica i problemi e sorride. Convincente successo sul parquet di Genova.
GENOVA 66 STOSA 75 9-17, 25-40, 43-57 GENOVA: Venga 14, Ferri 9, Brescianini 16, Spallarossa ne, Biaggini, Caversazio 2, Pintus 3, Zini 6, La Marca, Petrovic 1, Fantino 3, Diakhate 12. Allenatore Piastra. STOSA: Braccagni 10, Redaelli 6, Costantini 3, Calvellini 9, Morciano 19, Gianoli 12, Bartelloni, Guerra 10, Cini, Crocetta 6. Allenatore Evangelisti. GENOVA – La Stosa torna al successo dopo 2 sconfitte consecutive. In una gara condotta per tutti i 40’ i rossoblù battono 66-75 la Elah acquario di Genova chiudendo al meglio un più che positivo 2025. All’inizio si segna poco da entrambe le parti: la Virtus trova i primi punti con Morciano mentre Genova si sblocca dopo oltre 3’ con la tripla di Brescianini (3-7 al 4’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana sul parquet di Arezzo. Vecchi: "E’ una partita insidiosa». Stosa Virtus contro Borgomanero. Braccagni: "Attenzione al ritmo»
Leggi anche: La BPC Virtus CUS Cassino cade sul parquet di Latina per mano della Benacquista per una sola lunghezza
La Stosa Virtus dimentica i problemi e sorride. Convincente successo sul parquet di Genova.
Basket B Interregionale. La Stosa Virtus contro Legnaia. Palla a due alle 19 - Oggi pomeriggio alle 19 la formazione di coach Evangelisti scende in campo al PalaPerucatti nello scrimmage contro l’Olimpia Legnaia. lanazione.it
La Stosa Virtus conferma Guerra: "Sono contento, mi trovo bene" - Non si tratta di un nuovo arrivo ma di una conferma fondamentale e fortemente voluta da staff e dirigenza. lanazione.it
Sconfitta per GRANTORINO contro Stosa Virtus Siena - Ospiti al Palacorsoni di Siena per la nona giornata del girone d'andata, i gialloblù hanno ceduto ... tuttosport.com
Torna alla vittoria la Stosa Virtus Siena sul campo di Genova - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.