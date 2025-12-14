Phantom Blade Zero, atteso action RPG, si appresta a debuttare esclusivamente su PS5, con una data di uscita ufficiale annunciata. Questa conferma rafforza l'interesse intorno al titolo, che promette di offrire un'esperienza coinvolgente e innovativa per gli appassionati di giochi di ruolo e avventura.

© Game-experience.it - Phantom Blade Zero sarà un’esclusiva console per PS5 di un anno

Phantom Blade Zero ha finalmente una data di uscita ufficiale ed una conferma importante sul fronte delle piattaforme. Durante i The Game Awards 2025, il nuovo trailer del gioco ha chiarito in modo definitivo la natura della sua esclusività console. Non si tratta di voci o indiscrezioni, ma di un’informazione comunicata direttamente da PlayStation, visto che ha confermato che il titolo, in arrivo su PS5 e PC, sarà un’esclusiva console PlayStation 5 di un anno. Una scelta che riflette le strategie attuali dell’industria, dove il concetto di esclusiva è sempre più legato al tempo e non all’esclusione totale. Game-experience.it

