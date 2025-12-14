Phantom Blade Zero sarà un’esclusiva console per PS5 di un anno
Phantom Blade Zero, atteso action RPG, si appresta a debuttare esclusivamente su PS5, con una data di uscita ufficiale annunciata. Questa conferma rafforza l'interesse intorno al titolo, che promette di offrire un'esperienza coinvolgente e innovativa per gli appassionati di giochi di ruolo e avventura.
Phantom Blade Zero ha finalmente una data di uscita ufficiale ed una conferma importante sul fronte delle piattaforme. Durante i The Game Awards 2025, il nuovo trailer del gioco ha chiarito in modo definitivo la natura della sua esclusività console. Non si tratta di voci o indiscrezioni, ma di un’informazione comunicata direttamente da PlayStation, visto che ha confermato che il titolo, in arrivo su PS5 e PC, sarà un’esclusiva console PlayStation 5 di un anno. Una scelta che riflette le strategie attuali dell’industria, dove il concetto di esclusiva è sempre più legato al tempo e non all’esclusione totale. Game-experience.it
Phantom Blade Zero: l’esclusività PS5 durerà 1 anno dall’uscita recentemente annunciata - Phantom Blade Zero uscirà il 9 settembre 2026 su PS5 e PC e lo farà da esclusiva, ma solo per i primi 12 mesi. drcommodore.it
Phantom Blade Zero sarà un'esclusiva console di PS5 per dodici mesi - Il PlayStation Store ha svelato che Phantom Blade Zero non è un'esclusiva assoluta di PS5, ma lo sarà per soli 12 mesi, come sempre più spesso accade. multiplayer.it
Phantom Blade Zero sarà un’esclusiva temporanea PS5 dlvr.it/TPpdNN #PhantomBladeZero #PS5 #Videogiochi #TheGameAwards #GamingNews x.com
S-GAME ha partecipato ai The Game Awards 2025 per mostrare un nuovo trailer gameplay di Phantom Blade Zero ed annunciare la data di uscita del gioco. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook