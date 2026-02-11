Milano Cortina Klaebo sembra Bolt | sprint da sogno nello sci di fondo

A Milano Cortina 2026, uno sciatore di fondo ha sorpreso tutti con uno sprint da vero campione. Klaebo ha dato spettacolo, come un Bolt dello sci, correndo velocissimo e lasciando il pubblico senza fiato. È stato un momento che ha unito la forza dello sport invernale a quello delle Olimpiadi estive.

(Adnkronos) – Sono le Olimpiadi invernali, ma sembrano quelle estive. A Milano Cortina 2026 c'è anche chi è riuscito a sprintare come i colleghi dell'atletica, ma con gli sci ai piedi. Il norvegese Johannes Hosflot Klaebo, campione di punta della spedizione scandinava e che gareggia nello sci di fondo, ha fatto segnare un tempo da

