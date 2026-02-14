Kelly Doualla corre fluida e ritocca il mondiale stagionale U18 | tempo solido ai Campionati Allievi

Kelly Doualla ha corso con grande velocità e ha migliorato il suo tempo nel mondiale stagionale U18, grazie a una performance solida ai Campionati Allievi. Durante la gara, ha dimostrato una buona progressione, portando a casa uno dei migliori risultati della giornata. La giovane atleta si è fatta notare fin dal primo minuto, impressionando gli spettatori presenti al PalaCasali di Ancona.

Kelly Doualla era la ragazza più attesa nella prima giornata dei Campionati Italiani allievi indoor, che vanno in scena nel corso del fine settimana al PalaCasali di Ancona. La giovane velocista lombarda ha dominato la finale dei 60 metri con il tempo di 7.27, ritoccando di un centesimo la già sua miglior prestazione mondiale stagionale siglato lo scorso 25 gennaio a Parigi, quando aprì la propria annata agonistica a Parigi in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver). La 16enne lombarda è uscita in spinta dai blocchi di partenza (tempo di reazione di 0.163) e si è poi resa protagonista di una corsa agile, ma senza convincere fino in fondo in un’azione che è parsa anche un po’ controllata (il lavoro effettuato durante l’inverno dovrà produrre i propri frutti nelle prossime settimane) e che sembra poter avere ampi margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Oasport.it

