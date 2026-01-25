Kelly Doualla si migliora in finale a Parigi | buon debutto e tempo solido sui 60 metri contro van der Weken

Kelly Doualla ha ottenuto un buon risultato nella finale dei 60 metri al meeting di Parigi, valida per il World Indoor Tour silver. Dopo aver corso in batteria in 7.32, si è migliorata nella finale, dimostrando progresso e solidità contro avversarie di livello internazionale. La competizione si è svolta presso l’AccorsArena, offrendo un’importante occasione di confronto in vista di future manifestazioni indoor.

Dopo il 7.32 corso in batteria, Kelly Doualla si è migliorata nella finale dei 60 metri che ha animato il meeting della AccorsArena di Parigi, prova valida per il World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La 16enne lombarda ha abbassato di quattro centesimi il riscontro cronometro siglato nel turno preliminare e si è espressa in 7.28 nell'atto conclusivo, chiudendo al quarto posto. La primatista europea U18 (lo scorso anno volò in 7.19 in sala) ha tagliato il traguardo alle spalle della quotata lussemburghese Patrizia van der Weken (7.16) e di due atlete di esperienza come la statunitense Chante Clinkscale (7.

Kelly Doualla ha inaugurato la stagione agonistica partecipando alla tappa del World Indoor Tour a Parigi.

Kelly Doualla si prepara a esordire a Parigi, partecipando a una tappa silver del World Indoor Tour il 25 gennaio.

