Kelly Doualla e Alessia Succo illuminano i Campionati Italiani allievi attenzione a Berardo nuovi nomi

Kelly Doualla e Alessia Succo hanno aperto con vittorie chiare le gare di salto in lungo e 60 metri, portando in alto il nome dell’Italia tra le giovani promesse dell’atletica. La causa di queste performance, secondo gli addetti ai lavori, risiede nella preparazione accurata e nell’attenzione ai dettagli da parte dei coach. Tra i nomi emergenti, si distingue anche Berardo, che si distingue per la sua corsa veloce e il stile deciso, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Si preannuncia un grande fine settimana di atletica al PalaCasali di Ancona, dove andranno in scena i Campionati Italiani allievi indoor. I migliori talenti under 18 del Bel Paese si metteranno in mostra nel capoluogo marchigiano, con vista sugli Europei U18, che si disputeranno a luglio in quel di Rieti. Riflettori puntati su Kelly Doualla, che lo scorso anno corse i 60 metri in 7.19 (record europeo per minorenni) e che poi fu sublime sui 100 metri (oro agli Europei e agli EYOF, con un picco da 11.21). La velocista lombarda ha incominciato la stagione con un 7.28 a Parigi, primo meeting internazionale per la 16enne, attesa dai tre turni di gara ad Ancona nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kelly Doualla e Alessia Succo illuminano i Campionati Italiani allievi, attenzione a Berardo nuovi nomi Approfondimenti su kelly doualla Atletica, i possibili nomi nuovi dell’Italia per il 2026. Kelly Doualla al primo confronto tra le senior Nel panorama dell’atletica italiana, il 2025 ha segnato un passo importante verso il ricambio generazionale, rendendo evidente come nuove figure stiano emergendo a livello senior. Furlani e Battocletti incoronati atleti dell’anno! Premio anche per Kelly Doualla La FIDAL ha annunciato gli atleti dell’anno 2025, premiando Furlani e Battocletti, scelti tramite valutazioni di esperti e preferenze del pubblico sui social. Ultime notizie su kelly doualla Argomenti discussi: Are you Rieti... Allievi a caccia degli Europei; Campionati italiani allievi indoor 2026: orari e nomi da seguire; Otto allievi trentini ai tricolori U18 Indoor; Allievi, c'è Ancona sulla strada di Rieti2026. ATLETICA Kelly Doualla torna in gara in Italia: correrà i 60 metri ai tricolori AllieviINDOOR La velocista santangiolina ad Ancona difenderà il titolo vinto nel 2025 con il record europeo Under 18 della distanza a 719 ... ilcittadino.it Are you Rieti... Allievi a caccia degli EuropeiI più attesi dei Campionati Italiani U18 indoor del weekend ad Ancona. Oltre a Doualla e Succo, fari sullo sprinter Berardo, l'astista Belardi, il pesista Del Pioluogo. STREAMING su atleticaitaliana.t ... fidal.it Federazione Italiana di Atletica Leggera. NCTS · NEXT!. Kelly Doualla | 7.19 | European Best U18 Tricolori Allievi Indoor -2 #atleticaitaliana #Indoor2026 - facebook.com facebook ATLETICA Kelly Doualla torna in gara in Italia: correrà i 60 metri ai tricolori Allievi x.com