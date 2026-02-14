kean doppia sfida contro i migliori serve la cattiveria dei giorni belli

Moise Kean sfida il Como questo pomeriggio, spinto dalla volontà di migliorare la sua prestazione dopo le recenti difficoltà. La partita si gioca al Sinigaglia, dove i rossoblù vantano la miglior difesa del campionato, con soli 16 gol subiti. Kean cerca di trovare la cattiveria dei giorni migliori per superare le difese avversarie e fare la differenza.

Battere un altro colpo. Meglio se due. Moise Kean ci proverà questo pomeriggio al Sinigaglia. Clienti scomodi da affrontare, perché il Como ha la miglior difesa del torneo (16 gol subiti). Soltanto 7 le reti al passivo in casa, lì dove ha perso soltanto una partita, con il Milan, pur dominando. Fu il confronto tra giochisti e risultatisti. Tema antico che scappa fuori ciclicamente. Ma oggi la Fiorentina non può che tentare di iscriversi al secondo partito. Fare risultato, in ogni modo. Magari anche senza bel gioco. Dicevamo di Moise, tornato al gol contro il Torino. La foto di quel destro al volo a battere Paleari è stata messa in valigia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera si gioca una partita importante tra Fiorentina e Torino, due squadre che puntano sui loro attaccanti.

