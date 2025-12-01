Sarà sfida con il Mezzolara Ma serve più cattiveria E la difesa torni ’olimpica’

Il Mesola non ha compiuto il miracolo, e 24 ore dopo il tentativo di fuga la Spal è stata riagganciata al primo posto dal Mezzolara. Visto il tonfo della Sampierana in casa con il Cava Ronco che l'ha scavalcata, per la promozione si profila dunque un duello in salsa ferrarese-bolognese lungo diciannove giornate, con le due romagnole nel ruolo di possibili outsider, e la Sampierana domenica al "Paolo Mazza" intenzionata ad accorciare le distanze. A Castel San Pietro il troppo sofferto 3-2 al SanpaImola ha ribadito sul piano tecnico cose già viste. In chiaro, l'approdo al gol facile e la straordinaria voglia di reagire alle avversità che da principio o quasi anima questo gruppo di giocatori.

