Questa sera si gioca una partita importante tra Fiorentina e Torino, due squadre che puntano sui loro attaccanti. Adams è tornato in forma e parte dall’inizio, mentre Kean è pronto a rientrare dopo un mese. La sfida si presenta difficile, con i tifosi che aspettano di vedere i loro bomber in azione. Vanoli e Baroni decidono di affidarsi a loro per cercare di conquistare i tre punti.

Al Franchi sarà la serata dei bomber. Fiorentina-Toro si legge anche attraverso il confronto tra i due numeri 9: Kean e Adams, le due facce del gol. Ritorna titolare il primo, recuperato l’altro: Vanoli e Baroni costruiscono il piano-gara intorno a questi due. Rieccoli, insieme. Sorridenti, ieri pomeriggio, sono saliti in coppia sul treno che ha condotto il Toro nel ritiro fiorentino: Baroni riabbraccia Che Adams e Giovanni Simeone in un colpo solo, e non è una notizia di poco conto. Attenzione, però: il primo si posizionerà in serata nella prima linea granata per provare a far male al suo ex allenatore, Paolo Vanoli; per il Cholito, invece, posto di partenza in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Torino, è la sfida dei bomber: Adams c'è, Kean pronto al ritorno dal 1'

Approfondimenti su Fiorentina Torino

La partita tra Fiorentina e Torino si gioca sabato sera alle 20 al Franchi.

Questa sera la Fiorentina prova a risollevarsi contro il Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Fiorentina-Torino: formazioni e dove seguire il match. msn.com

La Fiorentina ritrova Kean titolare contro il TorinoDopo i venti minuti di Napoli, il bomber di Vercelli si riprende il posto là davanti: adesso è tempo di scrivere una nuova storia ... corrieredellosport.it

: - Questa sera il Torino affronterà la Fiorentina dell’ex Paolo Vanoli e andrà alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello contro il Lecce. Non saranno della partita Prati e Vlasic, entrambi facebook

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino: #Kulenovic cerca conferme I probabili XI di #Vanoli e #Baroni per la sfida del sabato sera di #SerieA #ToroNews #TorinoFC #Torino #Fiorentina #FiorentinaTorino Le probabili x.com