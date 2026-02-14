Juventus Spezia Under 15 4-0 LIVE | fine primo tempo Laruccia fenomenale

La Juventus Under 15 ha battuto lo Spezia 4-0 nel primo tempo, grazie a una prestazione impressionante di Laruccia. La partita si svolge alla diciottesima giornata del campionato 202526. I giovani bianconeri dominano il gioco e segnano tre gol nel primo tempo, lasciando gli avversari senza chance.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, ospita lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 4-0 sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 38? OCCASIONE ALBANESE- Monte scappa via sulla destra, mette al centro verso Albanese e per poco Cafferata non mette nella propria porta: Costa attento nell’occasione a sventare l’autogol 29? POKER JUVE- Cross visionario di Laganà col mancino, colpito Laruccia che fortunosamente offre una sponda a Piraneo, a porta sguarnita non può sbagliare 23? GOL DELLA JUVE- Modica fa i solchi sulla sinistra, pesca Laruccia che col mancino la mette sotto il sette: rete formidabile 22? TIRO DI DUKA- Anticipo secco di Modica, servizio per Laruccia che trova Duka, il suo tiro di mancino risulta debole e poco angolato 19? ALLARA VICINO AL GOL- Il difensore vede spazio e se lo prende, poi nessuno va a contrastarlo e lui tenta la botta da fuori, incrocio sfiorato 14? GOL DELLA JUVE- Allara alza la testa e vede l’inserimento di Laruccia, lo serve con un lancio splendido ma ancora meglio fa il fantasista: controllo perfetto e pallonetto a scavalcare Costa 10? Esposito guadagna un angolo, buona sgroppata del difensore 6? Dominio bianconero in questa fase, lo Spezia fatica a uscire dalla propria area 2? GOL DELLA JUVE- Laruccia sterza e rientra sul destro, col piattone piazza nell’angolo più lontano: Costa battuto 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

