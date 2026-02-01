La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 4-1 nella sedicesima giornata di campionato. Capristo segna due volte, Laruccia mette un assist e i bianconeri conquistano tre punti importanti. La squadra di casa mostra un gioco deciso e mantiene il vantaggio dall’inizio alla fine del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 4-1 sintesi e moviola. 59? LAGANA’ A TERRA- Scontro doppio tra lui e Laruccia, resta a terra e lo staff medico entra per fornire le cure del caso 55? GOL DELLA JUVE- Ancora Laruccia imprendibile, serve al centro dove Capristo è presente e insacca di giustezza! 50? Altro cambio per Pecorari: Cussotto sostituisce Laurenti 45? GOL DEL SASSUOLO- Marrotta approfitta di una dormita della difesa e calcia in porta, Moretti, non irreprensibile, lascia passare e i neroverdi accorciano le distanze 41? Monte rileva Della Rossa, primo cambio per Pecorari INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Altro fallo del Sassuolo, ospiti nervosi dopo i tre gol subiti in 15 minuti 35? TRIS JUVE- Laruccia incontenibile, attira a sè tre avversari e mette al centro forte e teso: Albanese al posto giusto insacca, firmando il terzo gol bianconero 32? GOL DELLA JUVE- Nobile si allarga sulla sinistra, cross morbido sul secondo palo dove Capristo può appoggiare in rete di prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 4-1 LIVE: Capristo fa bis, altro assist di Laruccia!

Approfondimenti su Juventus Sassuolo U15

La Juventus Under 15 batte il Sassuolo 1-0, grazie a una conclusione di Laruccia che sfiora il gol più volte.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Sassuolo U15

Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli.

Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com

La. #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match x.com

Canzi presenta la gara col Sassuolo Le parole del tecnico della Juventus Women - facebook.com facebook