Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita contro la Cremonese, annunciata da Spalletti. Tra le novità, il ritorno di Kelly, disponibile per la sfida. La decisione su Conceicao sarà comunicata nelle prossime ore. La rosa comprende i giocatori scelti dal tecnico per questa importante occasione, con attenzione alle scelte strategiche e alle possibilità di formazione.

Convocati Juve per la Cremonese. Kelly a disposizione di Spalletti per la sfida di questa sera. Niente da fare, invece, per Conceicao. Luciano Spalletti ha reso noti i convocati per la sfida contro la Cremonese. La buona notizia per la Juventus è il recupero di Kelly. Niente da fare, invece, per Conceicao. Il portoghese non ha smaltito l’affaticamento muscolare e resta ai box. Con lui non convocati i lungodegenti Rugani, Gatti, Vlahovic, Milik. Ecco l’elenco completo dei convocati della Juventus per la sfida contro la Cremonese: 1 Perin 3 Bremer 5 Locatelli 6 Kelly 8 Koopmeiners 10 Yildiz 11 Zhegrova 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 25 Joao Mario 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal 40 Rouhi 44 Pedro Felipe Your???? called up for #JuveCremonese? Powered by @WhiteBit pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per la Cremonese: torna Kelly, la decisione su Conceicao. La lista ufficiale di Spalletti

Leggi anche: Convocati Juve per il Pisa: McKennie c’è, la decisione su Conceicao e Cabal. La lista ufficiale di Spalletti

Leggi anche: Convocati Juve per la Fiorentina, la decisione su Vlahovic: tornano Cabal e Kelly, in quattro assenti. La lista ufficiale di Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I grigiorossi convocati per Juventus-Cremonese; Juventus-Cremonese, la probabile formazione grigiorossa; Serie A | I convocati per Sassuolo-Juventus; Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario.

Juventus-Cremonese, probabile formazione: Kelly torna titolare, Spalletti conferma David - Cremonese, probabile formazione: Kelly torna titolare, Spalletti conferma David ... tuttojuve.com