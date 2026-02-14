Juventus fissa il prezzo per Gatti | Milan Napoli e club di Premier in fila

La Juventus ha deciso di mettere sul mercato Federico Gatti, spinta dalla voglia di cedere il difensore e fare cassa. Il club bianconero valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro, un prezzo che ha attirato l’attenzione di diversi team. Tra queste, il Milan, il Napoli e alcune società della Premier League sono pronte a fare offerte concrete per portare Gatti a giocare in Premier o in Serie A. La richiesta della Juve ha già creato scompiglio tra i club interessati, che si stanno preparando a presentare le proprie proposte.