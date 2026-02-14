Juventus fissa il prezzo per Gatti | Milan Napoli e club di Premier in fila
La Juventus ha deciso di mettere sul mercato Federico Gatti, spinta dalla voglia di cedere il difensore e fare cassa. Il club bianconero valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro, un prezzo che ha attirato l’attenzione di diversi team. Tra queste, il Milan, il Napoli e alcune società della Premier League sono pronte a fare offerte concrete per portare Gatti a giocare in Premier o in Serie A. La richiesta della Juve ha già creato scompiglio tra i club interessati, che si stanno preparando a presentare le proprie proposte.
"> Federico Gatti: Un Difensore Sempre Più Ricercato. MILANO, ITALIA – 23 NOVEMBRE: Federico Gatti della Juventus reagisce durante la partita di Serie A tra AC Milan e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2024 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Federico Gatti, centrale difensivo della Juventus, è al centro di numerose voci di mercato. Secondo diverse fonti, tra cui Calciomercato.com, il club bianconero avrebbe fissato un prezzo indicativo per il suo possibile trasferimento, che ha già attirato l’interesse di diverse squadre, tra cui AC Milan e Napoli, oltre a club della Premier League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Tiago Gabriel Juve, il Lecce fissa il prezzo per l’acquisto del centrale: su di lui anche l’interesse di alcuni club di Premier. Le ultime
Il Lecce ha stabilito il prezzo di vendita di Tiago Gabriel, il difensore centrale seguito anche da alcuni club di Premier League.
Schade alla Juventus? Il Brentford fissa il prezzo per la cessione. Le big d’Europa osservano la situazione del talento della Premier
Il Brentford ha stabilito il prezzo per la cessione di Shadé, giovane talento della Premier League.
Argomenti discussi: Perché Gatti può partire e quanto chiede la Juventus per il cartellino: gli scenari; Chiesa, il Liverpool fissa il prezzo e lo mette alla porta: la Roma resta interessata; Manchester United News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Dall'Inghilterra: Chiesa al Napoli in estate. Il Liverpool fissa il prezzo.
Juventus, Ederson per il centrocampo: l'Atalanta fissa il prezzo a 40 milioniLa Juventus torna a muoversi sotto traccia in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e lo fa riaccendendo una pista che, negli ultimi anni, non si è mai davvero spenta. Secondo quanto r ... it.blastingnews.com
Perché Gatti può partire e quanto chiede la Juventus per il cartellino: gli scenariFederico Gatti ha perso posizioni nelle gerarchie di Spalletti e potrebbe lasciare la Juventus in estate: i bianconeri fissano il prezzo. I club interessati. msn.com
Il vice-capitano della #juventus fissa l'obiettivo: scudetto impossibile, i bianconeri puntano ad un piazzamento #champions facebook
Dall'Inghilterra: " #Chiesa al #Napoli in estate. Il Liverpool fissa il prezzo" Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il Napoli si è inserito tra le destinazioni più accreditate per Federico Chiesa, insieme alla Juventus (sua ex squadra) e alla x.com