Jake Paul si commuove fino alle lacrime dopo aver visto la fidanzata vincere l’oro nelle gare di speed skating alle Olimpiadi. Il pugile e influencer 29enne si è lasciato andare alla emozione, dopo aver assistito al record olimpico di Jutta Leerdam. Le immagini della sua reazione sono diventate virali sui social network.

C'era anche il fidanzato Jake Paul a tifare per lei sugli spalti del Milano Speed Skating Stadium, dove ieri Jutta Leerdam ha infranto un record olimpico e si è portata a casa la medaglia d'oro nei 1000 metri femminili di speed skating. Di fronte a quell'impresa epica, anche l'influencer e pugile non è riuscito a trattenere l'emozione e le immagini della sua commozione hanno subito fatto il giro dei social. Leerdam, già medaglia argento nella stessa distanza a Pechino 2022, ha lasciato tutti a bocca aperta quando, nella giornata di lunedì 9 febbraio, ha trionfato con un tempo di 1:12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Speed skating, Jake Paul in lacrime dopo l'oro della fidanzata Jutta Leerdam

Approfondimenti su Jutta Leerdam olimpiadi

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Jutta Leerdam si prende l’oro nei 1000 metri a Milano Cortina e non trattiene le lacrime, mentre Jake Paul assiste in tribuna e si lascia andare a un crollo emotivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Jake Paul Cries After Jutta Leerdam Wins Gold at XXV Winter Olympics

Ultime notizie su Jutta Leerdam olimpiadi

Argomenti discussi: Jutta Leerdam conquista l’oro e fa commuovere Jake Paul; Jutta Leerdam, la fidanzata di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating e fa il record olimpico: storia di una icona social diventata leggenda sportiva; Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna - Video; Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice di Milano-Cortina star dei social: è fidanzata con Jake Paul, ex youtuber che ha sfidato Mike Tyson.

Le immagini della commozione del pugile e influencer 29enne dopo il record olimpico della fidanzata olandese hanno subito invaso i social networkJake Paul è scoppiato in lacrime dopo aver assistito in diretta dal record olimpico della fidanzata Jutta Leerdam, oro nei 1000 metri femminili di speed skating. gazzetta.it

Jutta Leerdam, la fidanzata di Jake Paul stravince l'Oro nello Speed Skating e fa il record olimpico: storia di una icona social diventata leggenda sportivaGrazie a una prova fisica devastante, l'atleta olandese Jutta Leerdam ha vinto l'Oro alle Olimpiadi Invernali 2026 nei 1000 metri dello Speed Skating ... vogue.it

Jutta Leerdam ha vinto l’oro nei 1000 metri di pattinaggio di velocità, il primo per l ‘Olanda. In tribuna, in seconda fila, il suo fidanzato, Jake Paul. Che un mesetto fa abbiam visto sul ring contro Anthony Joshua #Milanocortina #MilanoCortina2026 #winterolymp - facebook.com facebook

Chi è Jake Paul, il pugile youtuber seduto accanto a JD Vance alla gara di hockey a Milano x.com