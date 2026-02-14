Jordan Stolz prosegue la collezione di ori e trionfa anche nei 500 metri Rosanelli non sfigura

Jordan Stolz ha conquistato un'altra medaglia d'oro nei 500 metri, confermando il suo dominio nello speed skating. La gara si è svolta questa mattina, attirando molti spettatori che hanno assistito a una prestazione impeccabile da parte del giovane atleta statunitense. Stolz ha tagliato il traguardo con un vantaggio consistente, dimostrando di essere in forma eccezionale e pronto a difendere il titolo olimpico. Nel frattempo, il italiano Rosanelli ha concluso la gara senza demeritare, lasciando comunque un'impressione positiva.

Semplicemente il migliore. Jordan Stolz era il grande atteso nella giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate allo speed skating. L'americano, già oro nei 1000 metri in questa edizione, andava a caccia del bis su una distanza che in Coppa del Mondo lo aveva visto, a tratti, anche sconfitto. Stolz, però, ha dissipato ogni dubbio fin dai primi metri nello scontro diretto con l'olandese Jenning De Boo. Uno start bruciante in 9?5 e una chiusura in 24?2 hanno permesso all'asso statunitense di imporsi con il nuovo record olimpico di 33?77, a soli 16 centesimi dal primato mondiale firmato dal russo Pavel Kulizhnikov, ottenuto peraltro in condizioni di ghiaccio non ideali per prestazioni di questo livello.