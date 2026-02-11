Jordan Stolz inizia la collezione di ori nei 1000 metri Pazzesca prestazione di Daniele Di Stefano!

Jordan Stolz si prende l’oro nei 1000 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo statunitense, già considerato il favorito, ha corso con sicurezza e ha vinto senza sorprese, confermando il suo ruolo di principale pretendente alla medaglia. La gara si è svolta senza grandi scossoni, con Stolz che ha dominato fin dall’inizio e ha chiuso in modo netto, lasciando gli avversari indietro. È il primo oro che arriva nella sua collezione ai Giochi in questa edizione.

Tutto secondo pronostico nei 1000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: lo statunitense Jordan Stolz, favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza), conferma le attese della vigilia e conquista l'oro. In casa Italia va sottolineata l'ottima prestazione di Daniele Di Stefano, che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione, il quale si classifica settimo e fa molto ben sperare verso i 1500. Francesco Betti, l'altro azzurro al via, chiude 26°. Al Milano Speed Skating Stadium cade un record olimpico vecchio di 24 anni, quando Gerard van Velde vinse a Salt Lake City 2002 in 1:07.

