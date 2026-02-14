Jeffrey Epstein è stato strangolato a morte nella sua cella il medico legale presente all’autopsia del 2019 | Non si è suicidato

Il medico legale Michael Baden afferma che Jeffrey Epstein è stato strangolato a morte nella sua cella, non si è suicidato. La sua dichiarazione arriva dopo aver esaminato i dettagli dell’autopsia condotta nel 2019, che ha rivelato tracce di strangolamento e ha escluso il suicidio. Baden ha anche sottolineato come alcune prove suggeriscano che Epstein possa essere stato vittima di un’aggressione.

« Jeffrey Epstein non si è suicidato, ma è stato strangolato a morte nella sua cella». È quanto afferma il medico legale Michael Baden in un’intervista al Telegraph. Baden, presente durante l’autopsia come osservatore per conto della famiglia del finanziere pedofilo, sostiene che «le evidenze sono più coerenti con uno strangolamento che con un’impiccagione». Per questo motivo chiede nuove indagini. «Alla luce di tutte le informazioni disponibili, è necessario approfondire la causa e le circostanze della morte». Epstein, in attesa di processo nel 2019 per accuse di traffico sessuale, è stato trovato morto nella sua cella il 10 agosto.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

