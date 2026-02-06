Il nuovo video di Jeffrey Epstein e la figura arancione in cella prima della morte

C’è un nuovo video che mostra gli ultimi momenti di Jeffrey Epstein prima della sua morte. Le immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza del carcere di New York, sono finite sotto i riflettori e alimentano il sospetto che il miliardario pedofilo non si sia suicidato, come si era pensato in un primo momento. Nuove teorie emergono e aumentano i dubbi sulla versione ufficiale.

C'è un nuovo video della morte di Jeffrey Epstein. Alcune nuove immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del carcere di New York rilanciano il sospetto che il miliardario pedofilo sia stato ucciso. Alcuni fotogrammi isolati mostrano qualcuno, vestito di arancione, aggirarsi nella zona vicina alla cella. La figura si muove lungo una scala verso il livello isolato e chiuso a chiave della cella. L'immagine registrata risale alle 22,39 del 9 agosto del 2019, poche ore prima che venisse trovato il corpo di Epstein. Secondo una teoria del complotto in voga negli Usa l'uomo sarebbe stato ucciso su commissione per non permettergli di rivelare i nomi dei potenti che avevano frequentato per anni il suo harem di ragazze minorenni.

