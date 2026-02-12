Katie Holmes ha scritto una lettera d' addio a James Van Der Beek

Katie Holmes ha scritto una lettera per salutare James Van Der Beek, dopo aver capito che non tornerà più. La star di Dawson's Creek ha deciso di mettere nero su bianco i sentimenti, mentre il dolore per la perdita inizia a farsi sentire. Holmes descrive il vuoto lasciato dall’attore e ricorda i momenti condivisi, in un messaggio che sembra un addio sincero e sentito.

Quello che sente in questo momento, ora che la consapevolezza della morte di James Van Der Beek inizia a essere metabolizzata come una pesante assenza, Katie Holmes, la Joey Potter di Dawson's Creek, l'ha scritto in una lettera. Il destinatario è lui, il collega e amico con cui ha condiviso l'idimenticabile esperienza della popolare serie tv: "Sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James. Lui è amato. Kimberly, ti vogliamo bene e saremo sempre qui per te e per i tuoi bellissimi bambini", il pensiero rivolto alla moglie e lasciato a corredo del biglietto fotografato in un post.🔗 Leggi su Today.it

