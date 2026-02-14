Jakara Anthony manda l’Australia in estasi alle Olimpiadi | memorabile trionfo nelle prime dual moguls che riscatto

Jakara Anthony ha conquistato il cuore dell’Australia con il suo incredibile risultato alle Olimpiadi, dopo che pochi giorni prima si era fratturata durante la finale delle dual moguls. La sciatrice aveva affrontato quella gara con grandi aspettative, ma si era dovuta ritirare dolorante e uscire dalla competizione in quinta posizione. Questa vittoria nella gara successiva ha mandato il paese in festa, dimostrando tutta la sua determinazione.

Tre giorni fa era uscita con le ossa rotta dalla finale delle moguls, a cui si era presentata con tutti i favori del pronostico e poi conclusa soltanto in quinta posizione. Oggi si è laureata Campionessa Olimpica, risultando insuperabile nella finale delle dual moguls, andata in scena sotto una fitta nevicata a Livigno. La fuoriclasse australiana ha conquistato la seconda medaglia d'oro a cinque cerchi dopo quella conquistata a Pechino 2022 nelle moguls (o gobbe, se vogliamo usare l'italiano per chiamare questa specialità dello sci freestyle). La 27enne, che nel proprio palmares annovera anche un paio di Coppe del Mondo in questa disciplina, ha prevalso nettamente in finale contro la statunitense Jaelin Kauf, imponendosi con 20 punti contro i 15 della rivale.