A Livigno, Jakara Anthony apre bene le qualificazioni olimpiche di sci freestyle, dominando la prima parte delle prove. Intanto, un problema fisico mette fuori gioco Passaretta, lasciando l’Italia con poche speranze di avanzare. La competizione entra nel vivo e le prossime ore saranno decisive per tutti gli atleti.

Va in archivio una buona prima parte di qualificazione in quel di Livigno, località teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione della specialità moguls femminile infatti la fuoriclasse Jakara Anthony si è imposta nel primo segmento, regolando una non lontana Elizabeth Lemley. Nello specifico l’australiana ha segnato 17.91 nel tempo, 15.44 nell’air e 48.3 nei turn, arrivando all’importante score di 81.65 superando di un’incollatura la rivale statunitense, seconda raccogliendo 80.95 con appena diciannove centesimi di vantaggio sulla connazionale Olivia Giaccio, terza con 80. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moguls: Jakara Anthony detta legge nelle qualifiche alle Olimpiadi. Problema fisico per Passaretta

Manuela Passaretta rappresenta una delle novità italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, distinguendosi nel settore dello sci freestyle.

A Waterville si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità moguls.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

