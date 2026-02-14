Italia tragico incendio in appartamento | l’hanno trovato così…

Arezzo, un incendio in un appartamento di via Sirio ha causato la morte di un uomo di 55 anni. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, lasciando i residenti sconvolti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare l’uomo. Sul posto, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita all’interno dell’abitazione, dove il fuoco aveva già fatto danni importanti.

Tragedia ad Arezzo, dove un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento dopo un incendio divampato in via Sirio. L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. All'interno dell'abitazione si trovava soltanto il 55enne, che è stato dichiarato deceduto all'arrivo del personale sanitario. I soccorsi e l'evacuazione della palazzina. Sul posto sono intervenuti un'auto infermierizzata, un'auto medica e un'ambulanza Blsd della Croce Bianca di Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.