Sbranato dai cani Orrore in Italia scena da brividi | lo hanno trovato così
Una macabra scoperta ha sconvolto la comunità della valle di Resia, in provincia di Udine. Flavio Micelli, 66 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in località Tigo, una zona montana e isolata del comune. Accanto al corpo dell’uomo si trovavano quattro cani di grossa taglia, suoi animali domestici. Secondo le prime ricostruzioni, gli animali, rimasti soli per giorni senza cibo, avrebbero infierito sul corpo del proprietario dopo la morte. Sulla dinamica del decesso restano però numerosi interrogativi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per chiarire con precisione cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Sbranato dai suoi cani”. Orrore in Italia, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: chi è la vittima
Leggi anche: Resia, trovato cadavere sbranato dai cani
Sbranato dai suoi cani. Orrore in Italia, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: chi è la vittima.
Resia, trovato cadavere sbranato dai cani - È successo oggi: troppo presto per sapere le cause del decesso. udinetoday.it
Un cane sbranato e sei pecore uccise. Gli attacchi dei lupi terrorizzano questo piccolo comune romagnolo - Senaldi: “A sinistra sono gli unici a favore dell’immigrazione illegale”. blitzquotidiano.it
Batman, il cane eroe morto sbranato da un branco di lupi: «Stava proteggendo le 1200 pecore dell'allevamento» - Stava svolgendo il suo lavoro da cane pastore, proteggendo le 1200 pecore dell'allevamento di Alessandro Pachera, a Novezza, sul Monte Baido, in provincia di Verona. leggo.it
Va a fare una #passeggiata e trova il #cadavere di #uomo sbranato da grossi #cani - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.