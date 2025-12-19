Sbranato dai cani Orrore in Italia scena da brividi | lo hanno trovato così

Una macabra scoperta ha sconvolto la comunità della valle di Resia, in provincia di Udine. Flavio Micelli, 66 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in località Tigo, una zona montana e isolata del comune. Accanto al corpo dell’uomo si trovavano quattro cani di grossa taglia, suoi animali domestici. Secondo le prime ricostruzioni, gli animali, rimasti soli per giorni senza cibo, avrebbero infierito sul corpo del proprietario dopo la morte. Sulla dinamica del decesso restano però numerosi interrogativi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per chiarire con precisione cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

