Scontro tra due furgoni in autostrada è caos | tutto bloccato code lunghissime

Un incidente tra due furgoni ha provocato un blocco sulla A1 Milano-Napoli, causando lunghe code e disagi al traffico. L'incidente, accaduto intorno alle 8, ha generato notevoli rallentamenti e rallentamenti, creando una situazione di congestione lungo l’autostrada. Le autorità sono intervenute per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti coinvolti.

Una mattinata di caos sull' autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un grave incidente avvenuto intorno alle 8.49 di lunedì 29 dicembre 2025. Il sinistro, che ha coinvolto due furgoni, si è verificato al chilometro 629, nel tratto compreso tra gli svincoli di Ferentino e Ceprano, in provincia di Frosinone. La dinamica ha reso necessario l'intervento immediato di mezzi di soccorso, inclusa un elisoccorso atterrato direttamente sulla carreggiata. Gravità dell'incidente e soccorsi. Secondo le prime informazioni fornite da Autostrade per l'Italia, i due furgoni si sono scontrati con violenza, provocando ferite per i conducenti.

