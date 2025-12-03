Il report di 4Manager Cuzzilla | L' Italia delle filiere vale 2600 miliardi di euro quasi 500 miliardi di export

L'Italia delle filiere vale 2.600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Ma il nuovo rapporto dell'Osservatorio 4.Manager, “Le filiere produttive nell'era della conoscenza aumentata”, mostra che la competitività non si misura più solo in produzione: oggi si misura nella capacità di generare, trasferire e proteggere conoscenza lungo le catene del valore. “Il nostro sistema produttivo ha gli asset per abitare il futuro: creatività, tecnologia, filiere che generano valore» – afferma Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager – «Ma nella quinta rivoluzione industriale la competitività cresce solo se questi asset si parlano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

