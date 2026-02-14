Italia-Africa Meloni | Il nostro futuro dipende dal vostro

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l’Italia e l’Europa devono includere l’Africa nelle loro scelte, perché il nostro avvenire dipende dalla sua crescita e stabilità. Meloni ha sottolineato che il continente africano rappresenta una parte fondamentale per il nostro sviluppo, e ha citato la necessità di rafforzare i legami economici e diplomatici. Durante un incontro internazionale, ha anche ricordato che molte risorse naturali e opportunità si trovano proprio in Africa.

(Adnkronos) – “L’Italia e l’Europa non possono pensare al futuro senza prendere l’Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, in qualità di ospite d’onore. “L’Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l’Europa e Africa”, le parole della premier, che continua: “Ho l’onore di guidare una Nazione che ha nel suo Dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo, la capacità di discussione, il rispetto per gli altri prima di ogni cosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia-Africa, Meloni: “Il nostro futuro dipende dal vostro” Autodromo, Uil Fpl: “Futuro dei lavoratori non dipende dal voto in Consiglio” Il voto in Consiglio comunale di Pergusa non decide il futuro dei lavoratori del Consorzio Autodromo. Kevin Feige confermato ai Marvel Studios: il futuro del MCU dipende dal nuovo accordo con Disney Kevin Feige resta a guidare i Marvel Studios. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Intervento di apertura del Presidente Meloni al secondo Vertice Italia-Africa; Vertice Italia-Africa, Meloni: mobilitati miliardi, sospensione debito per crisi climatiche; Meloni in Etiopia per secondo vertice Italia-Africa: Collaborazione da pari a pari; Meloni atterrata ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa. Italia-Africa, Meloni: Il nostro futuro dipende dal vostroL'intervento della premier alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana ... adnkronos.com Meloni e il piano Mattei, vertice per la fase due: «Noi ponte con l’Africa»«She’s an italiana ragazza!». Sotto il cielo quasi estivo di Addis Abeba, tra gli scheletri di grattacieli semi abbandonati e gli avvoltoi che svolazzano sopra il ... ilmattino.it Addis Abeba, il mio intervento al secondo Vertice Italia-Africa facebook Vertice Italia-Africa, Meloni: mobilitati miliardi, sospensione debito per crisi climatiche ilsole24ore.com/art/vertice-it… x.com