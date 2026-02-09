Meloni si trova in Etiopia per cercare di rilanciare il Piano Mattei e rafforzare la presenza dell’Italia in Africa. Dopo due anni dal lancio del progetto, il governo italiano vuole verificare come vanno avanti i vari progetti avviati e capire come migliorare il ruolo di Roma nel continente. La visita arriva in un momento in cui le grandi potenze mondiali osservano attentamente ogni mossa di Roma, sia per motivi geopolitici che economici.

Tastare il polso alla miriade di progetti messi in piedi, a due anni dal varo del Piano Mattei, nella consapevolezza che tutti i maggiori soggetti internazionali stanno osservando le mosse di Roma per ragioni geopolitiche, economiche e tattiche. Il secondo vertice Italia-Africa in programma venerdì 13 febbraio ad Addis Abeba ha proprio lo scopo di mettere a fuoco le iniziative già intraprese, fare il punto su cronoprogramma e obiettivi raggiunti e provare ad andare oltre, immaginando già nuove dinamiche e nuove sfide da affrontare. Giorgia Meloni sarà in Etiopia anche sabato 14, quando prenderà parte alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, in qualità di ospite d’onore. 🔗 Leggi su Formiche.net

Meloni in Etiopia per rilanciare il Piano Mattei e rafforzare il ruolo dell'Italia in Africa

Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa.

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia.

