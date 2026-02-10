Autodromo Uil Fpl | Futuro dei lavoratori non dipende dal voto in Consiglio

Il voto in Consiglio comunale di Pergusa non decide il futuro dei lavoratori del Consorzio Autodromo. La Uil Fpl ribadisce che le sorti occupazionali dipendono da altri fattori e non dal risultato di questa riunione. I lavoratori aspettano con ansia, ma restano fiduciosi che le decisioni importanti arriveranno da altri ambiti.

Enna, 10 febbraio 2026 – Il futuro dei lavoratori del Consorzio Autodromo di Pergusa non è legato all’esito del voto odierno in Consiglio comunale. Questa la posizione netta della UIL FPL, che interviene a poche ore dalla seduta decisiva che potrebbe determinare la revoca della liquidazione dell’ente. Il sindacato ribadisce che la tutela occupazionale è stata garantita attraverso azioni concrete, indipendentemente dalle dinamiche politiche in corso. La questione dell’Autodromo di Pergusa è al centro di un acceso dibattito politico ad Enna. Il Consorzio è attualmente in liquidazione, ma i consiglieri comunali sono chiamati a pronunciarsi sulla revoca di tale procedura, dopo che il Consorzio Comunale di Enna e l’ACI hanno già espresso la loro volontà in tal senso.🔗 Leggi su Ameve.eu

