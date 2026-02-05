Kevin Feige confermato ai Marvel Studios | il futuro del MCU dipende dal nuovo accordo con Disney

Kevin Feige resta a guidare i Marvel Studios. L’azienda ha confermato la sua posizione, lasciando capire che il futuro del Marvel Cinematic Universe dipende ancora molto dalla sua presenza. La trattativa con Disney sulla rinnovata collaborazione si fa più intensa, mentre i fan aspettano di sapere cosa succederà nei prossimi film. Per ora, Feige continuerà a plasmare le storie che hanno appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

**Kevin Feige rimane ai Marvel Studios: l’attesa per il futuro del MCU si concentra su un uomo, su un ruolo, su un’opportunità.** Secondo fonti vicine alla produzione, il presidente dei Marvel Studios non ha intenzione di andarsene, nemmeno dopo la conclusione della Multiverse Saga. La notizia, emerse in un momento delicato per il franchise, è arrivata proprio nel cuore di un anno difficile, 2025, che ha visto l’uscita di prodotti cinematografici e televisivi con risultati diversi da quelli sperati. Eppure, l’annuncio ufficiale – o meglio, l’informazione confermata da fonti attendibili – dà un colpo di renai al futuro del *Marvel Cinematic Universe* (MCU).🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Kevin Feige

Kevin Feige, il boss del Marvel Cinematic Universe, potrebbe lasciare il suo ruolo se il nuovo film degli Avengers non funziona come previsto.

La Marvel ha annunciato chi sarà il nuovo Hulk nel Marvel Cinematic Universe, e non è quello che molti si aspettavano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kevin Feige

Argomenti discussi: Kevin Feige rimarrà a capo dei Marvel Studios nonostante il cambio dei vertici Disney, è concentrato su ‘Avengers’ e ‘X-Men’; Kevin Feige rimarrà a capo dei Marvel Studios nonostante il cambio dei vertici Disney, è concentrato su ‘Avengers’ e ‘X-Men’.

Kevin Feige resta ai Marvel Studios: cosa significa per il futuro del MCU dopo un 2025 difficileKevin Feige guiderà il MCU anche dopo il 2025. Reset post-Secret Wars, reboot X-Men e nuova strategia qualità: ecco il futuro dei Marvel Studios. msn.com

Marvel, il futuro di Kevin Feige passerà da Avengers: Doomsday?Il boss del Marvel Cinematic Universe potrebbe lasciare il franchise in caso di flop del prossimo lungometraggio della saga? movieplayer.it

Disney: ruolo Kevin Feige ben saldo ai Marvel Studios #Notizie #Disney #KevinFeige #MarvelStudios lospaziobianco.it/disney-ruolo-k… x.com

Deadline Hollywood conferma che, nonostante il cambio dei vertici di The Walt Disney Company, non è previsto che Kevin Feige si dimetta dalla carica di Presidente dei Marvel Studios tanto presto. Feige è attualmente concentrato sul lancio di #Avengers: Do facebook