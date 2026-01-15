Sicilia emendamento ‘supercazzola’ | l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La Vardera

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha commentato l’emendamento recentemente approvato in Sicilia, chiarendo la posizione della giunta. La vicenda, caratterizzata da diversi passaggi e interpretazioni, ha suscitato attenzione. Dagnino ha inoltre risposto alle dichiarazioni di Ismaele La Vardera, sottolineando la necessità di un’analisi accurata e di un confronto trasparente sui contenuti e gli effetti della normativa.

Emendamento inserito in un contesto complesso. L'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, interviene sulle recenti notizie relative all'approvazione dell' emendamento n. 11.148, definito dal deputato Ismaele La Vardera una "supercazzola". Secondo Dagnino, l'emendamento non è stato votato separatamente, ma è stato inserito all'interno di un articolo di matrice parlamentare, rubricato "contributi agli enti locali", su cui il governo, rappresentato in aula dallo stesso Dagnino, non ha espresso alcun parere. L'assessore sottolinea come le affermazioni del parlamentare siano "del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione istituzionale e professionale".

