Sicilia emendamento ‘supercazzola’ | l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La Vardera

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha commentato l’emendamento recentemente approvato in Sicilia, chiarendo la posizione della giunta. La vicenda, caratterizzata da diversi passaggi e interpretazioni, ha suscitato attenzione. Dagnino ha inoltre risposto alle dichiarazioni di Ismaele La Vardera, sottolineando la necessità di un’analisi accurata e di un confronto trasparente sui contenuti e gli effetti della normativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Emendamento inserito in un contesto complesso. L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, interviene sulle recenti notizie relative all’approvazione dell’ emendamento n. 11.148, definito dal deputato Ismaele La Vardera una “supercazzola”. Secondo Dagnino, l’emendamento non è stato votato separatamente, ma è stato inserito all’interno di un articolo di matrice parlamentare, rubricato “contributi agli enti locali”, su cui il governo, rappresentato in aula dallo stesso Dagnino, non ha espresso alcun parere. L’assessore sottolinea come le affermazioni del parlamentare siano “del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione istituzionale e professionale”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, emendamento ‘supercazzola’: l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La Vardera Leggi anche: Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate" Leggi anche: La supercazzola prematurata non passa mai di moda: cosa succede in Sicilia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un emandamento da un milione di euro basato sul nulla: l’incredibile approvazione dell’Ars! L’inchiesta di Piazza Pulita scuote nuovamente l’Assemblea Regionale Siciliana https://qds.it/il-cavallo-di-troia-di-la-vardera-presenta-emendamento-fake-in-ars-da-u facebook L’emendamento fake: 1 milione di euro dall’ARS per… nulla! Giovedì #15Gennaio a @PiazzapulitaLA7 dalle 21.15 l’inchiesta di Danilo Lupo #piazzapulita x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.