Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha deciso di trascorrere le notti in una tenda di fronte all’ospedale Ferdinando Veneziale, in segno di protesta contro il futuro della sanità molisana. Questa iniziativa simbolica mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle criticità del sistema sanitario locale. La presenza del primo cittadino evidenzia l’importanza di un confronto costruttivo per affrontare le problematiche del settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta simbolica davanti al Veneziale. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, sta trascorrendo le notti al freddo in una tenda davanti all’ospedale Ferdinando Veneziale. Un gesto forte e simbolico per denunciare il progressivo definanziamento della sanità pubblica e le conseguenze del Piano Operativo Sanitario 2025-2027, che prevede una razionalizzazione dei servizi sanitari in Molise. Da una parte c’è un territorio che teme di perdere presidi essenziali, dall’altra l’ Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) e i tecnici commissariali, che difendono le scelte basandosi su criteri di sicurezza, soglie minime di attività e normative nazionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Isernia, il sindaco in tenda davanti all’ospedale: protesta contro il futuro della sanità molisana

Leggi anche: Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all’ospedale per protesta contro i tagli. L’azienda sanitaria: “Azione strumentale”

Leggi anche: Isernia, la protesta del sindaco: Castrataro dorme in tenda davanti all’ospedale Veneziale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Castrataro, il sindaco d’Isernia che dorme in tenda: “Le mie notti al freddo per salvare l’ospedale”; Il sindaco di Isernia che dorme in tenda davanti all'ospedale contro i tagli: «Chiediamo solo il diritto alla salute»; Il sindaco di Isernia protesta dormendo in tenda davanti all'ospedale; Il sindaco di Isernia e le notti in tenda per salvare l'ospedale.

Il sindaco di Isernia in tenda davanti all'ospedale: 'La Regione mi ascolti' - Lo ha annunciato il sindaco di Isernia che, dal 26 dicembre scorso, ha allestito una tenda davanti all'ospedale dove dorme per richiamare l'attenzione sulle condizioni della struttura che rischia ... ansa.it