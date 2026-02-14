Isaac Bonga rifiuta la NBA | il Partizan respinge quattro offerte

Isaac Bonga ha deciso di rimanere al Partizan Mozart Bet di Belgrado, respingendo quattro offerte provenienti dalla NBA. La sua scelta nasce dalla volontà di continuare a giocare in Europa, dove si sente più a suo agio e può avere un ruolo più importante. Bonga ha anche manifestato il desiderio di crescere ancora con la squadra serba, che gli ha dato fiducia fin dall'inizio della stagione. La decisione arriva in un momento in cui molte squadre statunitensi avevano mostrato interesse per il suo talento.

Nel contesto di una stagione caratterizzata da contratempi e valutazioni di mercato, il partizan mozart bet belgrado ha deciso di non cedere isaac bonga nonostante le diverse offerte provenienti dalla nba. La gestione ha ritenuto che la presenza del giocatore in rosa fosse fondamentale per la continuità del progetto, anche di fronte a un indennizzo significativo discutibile in una fase avanzata della stagione. l'interesse internazionale resta vivo con la finestra di mercato aperta fino al 12 aprile, periodo in cui si continua a monitorare la dinamica delle trattative e le possibilità di ingaggio dall'estero. Isaac Bonga in uscita dal Partizan. ll jolly tedesco dovrevve andare al Bayern Monaco (buyout altissismo da 500K).