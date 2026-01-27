Nba Europe prima scadenza per Milan Inter e Olimpia | offerte entro fine marzo
La Nba Europe prevede la consegna di dati finanziari esclusivi ai club interessati a partecipare al nuovo campionato. La prima scadenza per Milan, Inter e Olimpia è entro fine marzo. Questa fase è cruciale per valutare le opportunità di investimento e la pianificazione strategica delle società coinvolte.
Nba Europe accelera. Il Financial Times ha annunciato due novità per la lega che la Nba progetta di far nascere in Europa nell’autunno 2027. La prima: questa settimana la Nba ha cominciato a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte, vale a dire i fondi, i club calcistici interessati ad avere una franchigia e – importante – i club di basket come Olimpia Milano e Asvel Lione. La seconda: la Nba ha invitato i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti, entro fine marzo. Siamo alla prima deadline: il tempo delle decisioni si avvicina. La Nba è decisa ad avere una Lega di basket alternativa all'Eurolega e ne parla apertamente da qualche mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
