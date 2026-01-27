La Nba Europe prevede la consegna di dati finanziari esclusivi ai club interessati a partecipare al nuovo campionato. La prima scadenza per Milan, Inter e Olimpia è entro fine marzo. Questa fase è cruciale per valutare le opportunità di investimento e la pianificazione strategica delle società coinvolte.

Nba Europe accelera. Il Financial Times ha annunciato due novità per la lega che la Nba progetta di far nascere in Europa nell’autunno 2027. La prima: questa settimana la Nba ha cominciato a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte, vale a dire i fondi, i club calcistici interessati ad avere una franchigia e – importante – i club di basket come Olimpia Milano e Asvel Lione. La seconda: la Nba ha invitato i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti, entro fine marzo. Siamo alla prima deadline: il tempo delle decisioni si avvicina. La Nba è decisa ad avere una Lega di basket alternativa all'Eurolega e ne parla apertamente da qualche mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Europe, prima scadenza per Milan, Inter e Olimpia: offerte entro fine marzo

Approfondimenti su Nba Europe

Nelle prossime ore a Londra si terrà un’importante riunione per la creazione di una nuova lega di basket in Europa.

Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter.

Ultime notizie su Nba Europe

Argomenti discussi: NBA Europe, Olimpia Milano e Milan oggi a Londra per un incontro sul progetto; Nba in Europa, Milan in prima fila. Da solo o con l'Olimpia?; Lo show NBA a Londra ha convinto tutti; Nba a Roma, il Centrale del tennis diventerà un palazzetto per il basket: Copertura entro il 2027.

