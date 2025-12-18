Inter De Vrij pronto a salutare | quattro offerte per il difensore olandese

Stefan de Vrij ha deciso di lasciare l’Inter già a gennaio, con quattro club pronti a farsi avanti per acquistarlo. Il difensore olandese, ormai prossimo a salutare i nerazzurri, si trova al centro di un valzer di offerte e possibilità, alimentando i rumors sul suo futuro in Italia e all’estero. Un addio che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato delle sue pretendenti.

Stefan de Vrij ha deciso il suo futuro: il difensore olandese vuole lasciare l’Inter già a gennaio. Quattro club sull’ex Lazio. L’esperienza di Stefan de Vrij all’Inter sembra avviarsi verso una fase decisiva. Il difensore olandese, arrivato a Milano nel 2018, sta riflettendo sul proprio futuro e valuta seriamente l’ipotesi di un addio già nel . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: De Vrij Inter, l’olandese ci prova per il derby: può essere la sorpresa di Chivu in difesa Leggi anche: De Vrij Inter, Chivu non trascura l’olandese: la possibile scelta a sorpresa per l’Atletico Madrid Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'Inter senza Acerbi per un mese, Bisseck più di De Vrij: chi giocherà al centro della difesa, le gerarchie; L'Inter senza Acerbi per un mese, Bisseck più di De Vrij: chi giocherà al centro della difesa, le gerarchie; De Vrij in uscita, l'agente si muove: può ripartire da una vecchia conoscenza dell'Inter; Inter, chi può sostituire Acerbi e Calhanoglu: da Bonny e Lautaro a Thuram, la probabile. De Vrij firma a gennaio: vuole i Mondiali - L'esperto difensore olandese è pronto a partire a gennaio: l'ultim'ora ... calciomercatonews.com

Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio... - Il suo entourage si guarda già intorno per gennaio: oltre al club portoghese pure Bologna e Forest in cerca di un ce ... tuttosport.com

Repubblica: “Frattesi-Thuram no, ma 3 club su di lui! E se De Vrij via a gennaio Inter vuole…” - Il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter a gennaio: da Frattesi all'esterno destro e il possibile addio di De Vrij ... msn.com

Guarro - De Vrij rischia il mondiale causa scarso minutaggio, soprattutto dopo il dialogo con il CT Koeman. C’è l’ipotesi di un addio a gennaio e il suo agente l’ha proposto ad Inzaghi (che non lo disdegna). L’Inter cercherà un centrale mancino in caso di trasfe - facebook.com facebook

CALCIOMERCATO INTER: IL FUTURO DI DE VRIJ LONTANO DALL'INTER ECCO LO SCENARIO x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.