Io sono Farah anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 su Canale 5
Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 12 al 16 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 13 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali. La protagonista insiste per lasciare l’ospedale e tornare a casa dopo l’attentato che ha subito mentre era con Bade. Tahir è sempre più convinto che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino di Benham. Per fare luce sull’agguato subito dalle due donne, si reca insieme a Mehmet nell’hotel dove alloggia l’ambasciatore israeliano, e costringe quest’ultimo a mettersi in contatto con Benham. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce
Leggi anche: Io sono Farah, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 su Canale 5
Io sono Farah, le anticipazioni di oggi (2 gennaio): Mehmet viene contattato da Tahir e iniziano i primi sospetti; Io sono Farah, le trame dal 12 al 16 gennaio; Nella puntata di stasera di “Io sono Farah” Cihan si uccide davanti a Tahir e Mehmet; Io sono Farah, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026.
Io sono Farah, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio - Io sono Farah, anticipazioni della settimana dal 12 gennaio al 16 gennaio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it
Io Sono Farah: Ali Galip verrà ucciso, ecco da chi! | Anticipazioni - È questa la sorte "beffarda" che toccherà al perfido Ali Galip Akinci ... tvsoap.it
Io sono Farah, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 - Tahir crede che dietro il l'attentato a Bahar ci sia Benham; ma la protagonista vuole frenare le intenzioni di vendetta dell'uomo ... today.it
Io sono Farah trame dal 12 al 16 gennaio. Resa dei conti. #ad?mfarah #demetözdemir #canale5 #dizi
Cosa succederà in apertura di settimana a Ecco le trame del : -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/io-sono-farah-anticipazioni-12-13-gennaio-2026/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.