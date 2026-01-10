Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 12 al 16 gennaio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5 e con un appuntamento extra anche martedì 13 gennaio in prime time. Cosa accadrà negli episodi settimanali? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali. La protagonista insiste per lasciare l’ospedale e tornare a casa dopo l’attentato che ha subito mentre era con Bade. Tahir è sempre più convinto che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino di Benham. Per fare luce sull’agguato subito dalle due donne, si reca insieme a Mehmet nell’hotel dove alloggia l’ambasciatore israeliano, e costringe quest’ultimo a mettersi in contatto con Benham. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 su Canale 5

