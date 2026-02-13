Io Sono Farah anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026 | Farah sul punto di sposare Behnam

Da davidemaggio.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Farah Azadi si prepara a sposare Behnam, una decisione che scuote la sua famiglia, soprattutto dopo l’arrivo improvviso dello zio Mahmud. Nei prossimi episodi, la visita dello zio porta tensione e cambiamenti inaspettati, creando già il primo scompiglio tra i parenti.

© US Mediaset L’arrivo dello zio Mahmud scombussola la vita di tutta la famiglia Azadi nei prossimi episodi di Io Sono Farah. Oltre a prendere le redini di tutti gli affari, l’uomo ordina al nipote Behnam di sposare Farah per evitare di continuare a vivere nel peccato. Un’imposizione che Behnam accetta senza riserve, a differenza di Farah che obbliga la “suocera” Rah?an a bloccare le nozze, minacciando in caso contrario di svelare a Mahmud che ha una tresca con il cognato Akbar. Un diversivo che riesce alla perfezione mentre Tahir, imprigionato in Iran, scopre una grande menzogna che Behnam ha raccontato a Farah. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

io sono farah anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026 farah sul punto di sposare behnam

© Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Farah sul punto di sposare Behnam

Io Sono Farah, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Behnam trova Farah e la rapisce

Farah compie un gesto estremo, tra Behnam e Tahir finisce male: le anticipazioni di Io sono Farah dal 2 al 6 febbraio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: TAHIR SCOPRE LA VERITÀ E CAPISCE CHE FARAH È PRIGIONIERA DI BEHNAM

Video IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: TAHIR SCOPRE LA VERITÀ E CAPISCE CHE FARAH È PRIGIONIERA DI BEHNAM

Argomenti discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 16 al 20 febbraio: Tahir viene imprigionato; Io sono Farah, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026; Tahir diventa socio di Behnam: succede nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni: un piano a rischio.

Anticipazioni Io sono Farah, puntata del 13 febbraio 2026: Farah è costretta a sposarsi con BehnamOggi, venerdì 13 febbraio 2026, Io sono Farah sarà trasmessa non solo di pomeriggio, ma anche in prima serata. Scopriamo le ... alfemminile.com

io sono farah anticipazioniIo sono Farah, anticipazioni settimana dal 16 al 20 febbraioIo sono Farah, anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it