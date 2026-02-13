Farah Azadi si prepara a sposare Behnam, una decisione che scuote la sua famiglia, soprattutto dopo l’arrivo improvviso dello zio Mahmud. Nei prossimi episodi, la visita dello zio porta tensione e cambiamenti inaspettati, creando già il primo scompiglio tra i parenti.

© US Mediaset L’arrivo dello zio Mahmud scombussola la vita di tutta la famiglia Azadi nei prossimi episodi di Io Sono Farah. Oltre a prendere le redini di tutti gli affari, l’uomo ordina al nipote Behnam di sposare Farah per evitare di continuare a vivere nel peccato. Un’imposizione che Behnam accetta senza riserve, a differenza di Farah che obbliga la “suocera” Rah?an a bloccare le nozze, minacciando in caso contrario di svelare a Mahmud che ha una tresca con il cognato Akbar. Un diversivo che riesce alla perfezione mentre Tahir, imprigionato in Iran, scopre una grande menzogna che Behnam ha raccontato a Farah. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Io Sono Farah, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Farah sul punto di sposare Behnam

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: TAHIR SCOPRE LA VERITÀ E CAPISCE CHE FARAH È PRIGIONIERA DI BEHNAM

