Una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Borgo Palazzo a Bergamo. Il furgone che l’ha colpita è scappato subito dopo l’incidente, lasciando la donna con ferite non gravi. La polizia sta cercando di rintracciare il veicolo e il suo conducente. Un passante ha assistito alla scena e ha fornito alcuni dettagli utili alle indagini.

L’INCIDENTE. È stata investita in via Borgo Palazzo a Bergamo sulle strisce pedonali da un furgone che poi si è dato alla fuga. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, poco prima delle 14, in via Borgo Palazzo, all’altezza dell’incrocio con viale Pirovano, che conduce al cimitero monumentale. Ferita una donna di 58 anni, che stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo. L’impatto è stato violento: la donna è stata sbalzata in avanti di circa tre metri, finendo sull’asfalto davanti ad alcuni automobilisti di passaggio. Immediato l’allarme al numero unico per le emergenze, il 112. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Investita mentre attraversa: ferite non gravi, ma è caccia al furgone in fuga

