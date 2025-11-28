Incidente ad Ostia donna investita mentre attraversa | auto in fuga
Ostia, 28 novembre 2025 – Un investimento improvviso, un corpo sull’asfalto e un’auto che scompare nel traffico senza fermarsi. È successo nel pomeriggio del 26 novembre ad Ostia, in via Capo Sperone, a due passi dal complesso scolastico Labriola e dall’istituto Faraday, dove una donna di 31 anni è stata colpita mentre attraversava la strada. La persone alla guida non si è fermata, lasciando la vittima ferita a terra. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma stabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare la responsabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
