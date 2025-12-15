Investita dall’auto mentre attraversa la strada vicino al ponte

Lunedì 15 dicembre, a Bolzano, si è verificato un incidente stradale intorno alle 11:40. Una donna di 64 anni è stata investita mentre attraversava l’incrocio tra via Rosmini e il ponte Talvera, creando momenti di grande paura e preoccupazione tra i passanti.

