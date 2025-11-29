Acqua chiesto al sindaco lo stop al razionamento idrico per le feste | Superata la fase più critica dell' emergenza

Sospendere il razionamento idrico durante l'intero periodo natalizio. La richiesta, inviata al sindaco Roberto Lagalla e all'amministratore unico di Amap Giovanni Sciortino, arriva da Massimo Giaconia, consigliere comunale del gruppo Misto e vicepresidente della commissione consiliare Società. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

