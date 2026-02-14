Intossicazione da monossido di carbonio | intervento dei soccorsi a Calolziocorte

Alle 6 di questa mattina a Calolziocorte, i soccorritori sono intervenuti in un appartamento di via Mandamentale dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza per un sospetto caso di intossicazione da monossido di carbonio. La causa del malessere è stata una fuga di gas da una caldaia difettosa, che ha riempito l’ambiente di gas nocivo. I vicini hanno notato un odore strano e hanno chiamato i servizi di emergenza, che sono arrivati tempestivamente. La famiglia coinvolta è stata portata in ospedale per accertamenti.

Paura a Calolziocorte per un caso di possibile intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato alle ore 6 di questa mattina, sabato 14 febbraio, in un appartamento di via Mandamentale per intossicazione da monossido. Sul posto, insieme ai soccorsi sanitari, anche un equipaggio dei vigili del fuoco del comando di Lecco con un mezzo autopompa. Stando alle prime informazioni a disposizione, il pericoloso gas inodore si sarebbe diffuso nella notte. Sono due adulti e tre minori le persone soccorse e poi trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.