Grave per l’intossicazione da monossido di carbonio

A Viareggio, in Toscana, si è verificato un nuovo caso di intossicazione da monossido di carbonio. La giornata, caratterizzata da temperature molto basse, ha evidenziato l’importanza di adottare precauzioni per la sicurezza domestica e lavorativa, soprattutto in condizioni di freddo intenso.

VIAREGGIO – Ancora un caso di intossicazione da monossido di carbonio in Toscana, in una giornata segnata da temperature gelide e massima allerta per la sicurezza domestica e lavorativa. Un uomo di 45 anni, originario del Ghana e residente a Viareggio, si trova ora ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, nella terapia subintensiva del pronto soccorso dell’ospedale Versilia dopo essere rimasto vittima del ‘killer silenzioso’. L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba, intorno alle 6,20, quando i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo. Il 45enne presentava un evidente stato confusionale, sintomo tipico della grave carenza di ossigeno causata dall’inalazione del gas. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Intossicazione da monossido di carbonio: coinvolti anche due minori Leggi anche: Intossicazione da monossido di carbonio: 5 in ospedale, ci sono anche due minori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Grave per l’intossicazione da monossido di carbonio un 45enne di origine ghanese - Necessario per l'uomo, ancora in condizioni critiche, il trattamento in camera iperbarica a Cisanello. luccaindiretta.it

Intossicato dal monossido, portato in camera iperbarica. Grave ma stabile - Viareggio, 6 gennaio 2026 – Un operaio di 45 anni del Ghana, residente a Viareggio, questa mattina è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. msn.com

Montevarchi: muore 68enne per monossido di carbonio, intossicata la compagna - Un uomo di 68 anni è morto all'ospedale di Arezzo dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella sua abitazione di via Burzagli a Montevarch ... firenzepost.it

