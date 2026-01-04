Intossicazione da monossido di carbonio | coinvolti anche due minori

Nella serata di ieri, a Craveggia, in Val Vigezzo, si è verificato un incidente domestico che ha coinvolto cinque persone, tra cui due minori, rimaste intossicate dal monossido di carbonio. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le fonti di combustione all’interno delle abitazioni per prevenire rischi di intossicazione. Le autorità stanno approfondendo le cause e adottando misure di sicurezza per evitare simili incidenti in futuro.

Incidente domestico in Val Vigezzo nella serata di ieri, sabato 3 gennaio. A Craveggia cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio e sono rimasti coinvolti anche due minori.I due, in codice verde, sono stati trasportati all'ospedale di Verbania.

