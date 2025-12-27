Cgil Lecce ira per intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli
Per il sindacato non si ravvisa alcun senso civico nell'intitolare un luogo della cultura a un personaggio divisivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Fango della Cgil sulla memoria di Sergio Ramelli dopo l’intitolazione di una scuola. FdI: “Frasi aberranti”
Leggi anche: A Nardò (Lecce) la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli, martire della violenza comunista
Cgil Lecce, 'sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli'; Nardò, bufera sull’intitolazione della scuola a Sergio Ramelli. La Cgil: «Atto contrario alla Costituzione».
La Cgil: "Sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli" - La replica del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato: dal sindacato "un atteggiamento indegno, che contribuisce ad alimentare un ... rainews.it
Cgil Lecce, ‘sdegno per l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli’ - "Nardò vive l'onta di una toponomastica che presta il fianco al revisionismo storico. msn.com
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «LECCE. DE CORATO(FDI): COMUNICATO CGIL CONTRO INTITOLAZIONE SCUOLA A RAMELLI ALIMENTA CLIMA D’ODIO» - "Trovo aberrante che la CGIL di Lecce abbia espresso profondo sdegno per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli nel Comune di Nardò. agenziagiornalisticaopinione.it
La Camera del Lavoro territoriale di Lecce, le Camere del Lavoro comunali e gli uffici zonali del Patronato Inca resteranno chiusi il 24 ed il 31 dicembre. Gli uffici del Patronato Inca Cgil della provincia di Lecce resteranno chiusi anche nei giorni 2 e 5 gennai - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.