Fango della Cgil sulla memoria di Sergio Ramelli dopo l’intitolazione di una scuola FdI | Frasi aberranti

Reazione del tutto fuori luogo, quella della Cgil di Lecce, che ha espresso profondo sdegno e contrarietà per l’intitolazione di una scuola a Nardò (Lecce) a Sergio Ramelli, militante di destra ucciso nel 1975 da attivisti di sinistra extraparlamentare. Il sindacato ha definito la decisione una “provocazione contraria alla normativa ed al buon senso” da parte del sindaco Pippi Mellone, criticando l’assenza di “senso civico ed educativo” nel dedicare un luogo di formazione a una figura “divisiva”. La CGIL ha sottolineato che Nardò, medaglia d’oro al merito civile per aver accolto reduci dei campi nazifascisti, non merita tale “umiliazione” e che l’iniziativa contrasta con i valori antifascisti della Costituzione italiana, vietando apologie di figure neofasciste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

