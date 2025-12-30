TPL Lazio è scontro alla vigilia della riforma tra Leodori Pd | Tagli e caos Maura FdI | Inutile allarmismo
A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova riforma del Trasporto Pubblico Locale (TPL) nel Lazio, si intensifica il confronto tra le parti. Leodori del Pd denuncia tagli e disorganizzazione, mentre Maura di FdI sostiene che si tratta di un allarmismo ingiustificato. La discussione si concentra sulle conseguenze della riforma e sulle future modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico nella regione.
Si accende lo scontro politico nella Regione Lazio a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano del Trasporto Pubblico Locale (TPL). A partire dal 2 gennaio, infatti, la gestione passerà dai Comuni alla Regione attraverso Astral e le Unità di rete territoriali due della quali tra i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Comuni Montani, Maura (FdI) replica a Pittiglio: «Allarmismo infondato, la riforma punta all'equità»
Leggi anche: Piantedosi alla Camera: scontro tra FdI e Pd su Ranucci
Scontro aperto con la #Lazio, il presidente della Serie A Ezio Simonelli risponde al club di Lotito: «Ci vuole rispetto per la classe arbitrale. Se si sostiene che c’è un disegno dietro, la strada è quella della denuncia nelle sedi competenti» x.com
Lazio, scontro infinito tra tifosi e Lotito: serve una svolta Nuovo scontro tra Lotito e tifosi della Lazio: tensioni, comunicati, striscioni vietati e una frattura che rischia di danneggiare squadra e stagione. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.