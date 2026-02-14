Interruzione idrica a Francavilla al Mare lezioni sospese lunedì 16 febbraio al liceo Volta
A causa di un guasto alla rete idrica, l'acqua è stata interrotta a Francavilla al Mare, portando alla sospensione delle lezioni al liceo Volta lunedì 16 febbraio. La mancanza di approvvigionamento ha reso impossibile lo svolgimento delle attività scolastiche, costringendo la scuola a chiudere temporaneamente i battenti per quella giornata.
L'ordinanza del sindaco Russo. La sospensione dell'erogazione idrica per i lavori per installazione nuove saracinesche
