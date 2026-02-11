Al liceo A Volta di Francavilla al Mare si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

Questa mattina al liceo A. Volta di Francavilla al Mare si è tenuta una cerimonia per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Studentesse e docenti si sono riunite per sottolineare l’importanza di promuovere l’interesse delle giovani verso le materie STEM, con interventi e attività dedicate a stimolare la curiosità e l’ambizione delle ragazze in questi settori. È un’occasione per ricordare che ancora oggi molte giovani faticano ad accedere a percorsi scientifici, e che bisogna continuare a spingere

Il collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta' di Francavilla al Mare per il quarto anno consecutivo ha proposto di realizzare insieme il progetto “Stem al femminile” Non sono tanto divieti esterni a bloccare l'iscrizione delle ragazze a corsi di studi Stem e a scoraggiarle dall' intraprendere carriere scientifiche, quanto piuttosto la rappresentazione che esse hanno di sé, costruita principalmente dal contesto socio-culturale. Ed è proprio a questo punto che entra in gioco il collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta di Francavilla al Mare che, per il quarto anno consecutivo, ha proposto al Liceo scientifico "A.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Francavilla al Mare

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza si svolge tra Napoli e Salerno, con eventi che coinvolgono università, laboratori e realtà virtuale.

Questa mattina all’università di Catania si tiene un evento speciale per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Francavilla al Mare

Argomenti discussi: Midollo osseo, l'Admo fa presa negli studenti del liceo 'A. Volta': in 80 scelgono la tipizzazione - FoggiaToday; Calabria in sviluppo, al via domani a Reggio il tour della fondazione Mask its academy nelle scuole a sud della regione · ilreggino.it; Nuovo cinema coraggioso, protagonisti gli studenti del liceo 'Gonzaga' di Chieti; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE].

Midollo osseo, l'Admo fa presa negli studenti del liceo 'A. Volta': in 80 scelgono la tipizzazioneQuesta mattina, venerdì 6 febbraio, Admo Foggia ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Foggia per una giornata dedicata alla tipizzazione per la donazione di midollo osseo. foggiatoday.it

Radio Norba News. . Per la prima volta a Bari arriva il coro del liceo musicale di Leopoli. "Armonie di pace", uno scambio tra Italia e Ucraina Il servizio di Michela Lopez - facebook.com facebook