Inter-Juventus designazione ufficiale | La Penna al debutto nel Derby d’Italia

Sabato sera a San Siro si gioca il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. La designazione arbitrale è stata ufficializzata: Federico La Penna sarà il fischietto principale, alla sua prima volta in questa sfida. La decisione è arrivata dal designatore Rocchi, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. I tifosi attendono con attenzione il fischio di inizio, curiosi di vedere come l’arbitro affronterà un match così importante.

Ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà il Derby d'Italia di sabato sera a San Siro. Come ampiamente previsto dalle indiscrezioni delle ultime ore, il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la sfida scudetto tra Inter e Juventus a Federico La Penna. Il fischietto della sezione di Roma 1, protagonista di una stagione di alto profilo, raggiunge così il traguardo della sua prima direzione in carriera nella sfida più sentita del calcio italiano. La designazione di La Penna arriva in un momento di altissima tensione per la classe arbitrale, reduce da un turno di campionato segnato da aspre polemiche.

